Así Huracán despidió al Indio Solari con un video y una emblemática frase ricotera

El Club Atlético Huracán se sumó a las manifestaciones de dolor por el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari a través de sus canales oficiales de comunicación.

La institución de Parque Patricios publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para homenajear la memoria del emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reflejando el impacto de la noticia en el ámbito de la cultura y el deporte local.

El mensaje de la institución

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la entidad deportiva compartió una de las líricas más representativas de la discografía del cantante para expresar su último adiós.

"En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida", plasmó la cuenta oficial de Huracán, acompañando el texto con un símbolo de infinito en señal de eternidad para el legado del artista.

La frase elegida por el club pertenece a la canción "La pequeña mamba", correspondiente al álbum "El ruiseñor, el amor y la muerte" lanzado por el músico en el año 2018.

La publicación generó una inmediata reacción entre los simpatizantes del "Globo" y los seguidores del universo ricotero, quienes replicaron el mensaje en el marco de la conmoción nacional.