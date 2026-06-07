Barbie Simons fue operada de urgencia: "Tuve mucho..."

Barbie Simons asustó a sus seguidores este fin de semana. La periodista sufrió una internación de urgencia en el Sanatorio Los Arcos producto de un cuadro renal que le generó muchísimo dolor. Desde la cama del hospital, en una historia de Instagram, contó que en pocas horas entraría a cirugía para sacarse unas piedras en el riñón. Agradeció el apoyo de su novio, su hermana y el doctor Lantos. La operación ya pasó. Ahora solo queda esperar el alta.

Barbie Simons la pasó mal. Pero mal de esos que doblan a cualquiera. La periodista y conductora terminó internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos después de un dolor que no la dejaba pensar. El problema, según contó la propia Barbie desde la habitación del hospital, fueron unas piedras en el riñón. Esas piedras que aparecen cuando uno menos las espera y que duelen como pocas cosas en este mundo.

"Gracias por todos los mensajes y por preocuparse", escribió la periodista en una historia de Instagram. Junto al texto, una foto que la mostraba recostada en la cama del sanatorio. Al lado, una familiar que la acompañaba en ese momento tan delicado. La imagen, simple y sin vueltas, decía más que mil palabras.

Barbie no se guardó nada. Explicó con claridad lo que le pasaba: "Estoy bien, tuve mucho dolor, pero súper bien cuidada por mi novio y mi hermana. En un ratito entro a cirugía para despedirme de estas piedras en el riñón y, si todo sale como esperamos, volver pronto a casa".

La conductora, que suele estar del otro lado del micrófono haciendo preguntas, esta vez se puso en el lugar de la paciente. Y se mostró tranquila, dentro de todo. Dijo sentirse contenida. Aseguró que estaba en buenas manos. Y ahí nomás aprovechó para agradecer al doctor Lantos y a todo el equipo del Sanatorio Los Arcos por la atención recibida.

La operación, según dio a entender la propia Barbie, estaba programada para las horas posteriores a ese posteo. La idea era simple: entrar, sacar esas piedras que le provocaron tanto dolor y, si no surgían complicaciones, recibir el alta médica en los próximos días. Una cirugía programada de urgencia, que suena contradictorio pero que en el mundo de la salud pasa seguido: el dolor no da tregua y hay que actuar rápido.