Horóscopo: los signos que pasarán una mala semana

El horóscopo no miente. Y esta semana, el destino se puso exigente con tres signos en particular. Las estrellas alinearon ciertos tránsitos planetarios que van a generar fricción, conflictos y alguna que otra lágrima. Para entender los signos que son más resilientes (y que saldrán fortalecidos después del golpe) y también para saber qué les depara a los signos en junio (un mes que viene con cambios fuertes), hay que mirar con atención esta lista. Acá no hay lugar para la mala leche, solo para la advertencia sincera. La astrología advierte, pero no condena. La idea es que cada uno se prepare y no se sorprenda. Porque el universo avisa, y el que avisa no traiciona. Estos tres signos la van a pasar mal, pero como dice el tango: "no hay mal que dure cien años".

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad que te caracteriza se va a dar vuelta en tu contra. Marte, tu regente, se enfrenta con Urano en tu sector de vínculos profundos. Vas a sentir que nadie te entiende. Las peleas con la pareja o con un socio cercano van a subir de tono. Vas a sospechar traiciones donde capaz no las hay. El consejo: bajá un cambio. No mandes ese mensaje a las 3 de la mañana. No cierres puertas que después cuesta abrir. Meté el rencor en un cajón y esperá 48 horas antes de tomar cualquier decisión drástica. La semana te va a doler, pero si aguantás, el miércoles siguiente aparece el sol.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu cabeza va a parecer una batidora eléctrica sin tapa. Mercurio, tu planeta, entra en cuadratura con Neptuno. Eso significa confusión, mentiras piadosas y mucha desorientación. Vas a prometer cosas que no podés cumplir. Vas a creer que alguien te dijo tal cosa cuando en realidad jamás lo dijo. El laburo te va a exigir respuestas que todavía no tenés. El consejo: anotá todo. Lo que te dicen y lo que decís. Papel y lápiz. Y si podés, evitá firmar documentos importantes hasta el viernes. Tu fortaleza está en la palabra, pero esta semana la palabra se te resbala como jabón. Paciencia y doble chequeo.

Saturno, tu señor, te aprieta las tuercas en el sector de la salud y la rutina. Tu cuerpo te va a pedir tregua y vos, como siempre, le vas a decir que no. El agotamiento físico se va a mezclar con responsabilidades familiares que nadie más quiere agarrar. Alguien de tu casa te va a decepcionar con una actitud infantil. Vas a sentir que cargás el piano solo. El consejo: dormí. Parece una boludez, pero no lo es. Bajá la vara de la exigencia. Dejá que los platos se junten un día más. Lo que no hagas hoy, lo hace otro mañana. Tu resiliencia es legendaria, pero hasta el acero se quiebra si lo doblan mucho. Cuidate.

Estos tres signos comparten una misma cruz: la testarudez. Escorpio se encierra, Géminis se dispersa, Capricornio se exige de más. La semana que viene, el panorama cambia con la entrada de Venus en Leo, que alivia los conflictos de pareja y trae algo de tregua económica. Pero para eso, primero hay que atravesar este lunes a jueves con la frente en alto. La astrología no es un castigo. Es un espejo. Mirarse, reconocerse y corregir a tiempo. Porque el destino empuja, pero uno elige hacia dónde caerse.