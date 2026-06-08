Murió María Rosa Fugazot: Moria Casán se quebró al despedirla y reveló que presintió su partida

Este lunes una triste noticia sacudió al mundo artístico argentino: murió María Rosa Fugazot a los 83 años. La actriz falleció en su departamento del barrio porteño de Palermo y su partida generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y admiradores. Una de las figuras que decidió homenajearla en vivo fue Moria Casán, quien no pudo contener las lágrimas y sorprendió al revelar que había presentido su partida.

Minutos después de conocerse la noticia, "La One" abrió "La Mañana con Moria" (El Trece) visiblemente afectada. "Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot. No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte", expresó apenas comenzó el programa, mientras intentaba procesar la dolorosa información.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Moria contó una extraña sensación que había experimentado durante las primeras horas del día. "Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa. A mí me gusta cuando llueve, a mí me gusta cuando hay sol. No sabía lo que me pasaba y dije: ‘Algo raro'. Y era esto. Qué bruja que soy", relató.

Más adelante, la diva recordó el vínculo que las unió a lo largo de los años y destacó tanto sus condiciones artísticas como sus cualidades personales. "Me da tristeza porque era una mujer increíble, una buena compañera, una actriz espectacular. Trabajé con ella en Sorpresas", señaló al aire.

Moria Casán despidió a María Rosa Fugazot. (Foto. Captura El Trece).

Además, hizo referencia al duro golpe que había sufrido Fugazot tras la muerte de su hijo René Beltrán. "No sé qué puedo decir de una persona tan hermosa como la Fugazot. Había sufrido la muerte de su hijo René hace un año, un dolor que no pudo superar", comentó.

Finalmente, la emoción terminó por desbordarla. Entre lágrimas, Moria cerró su homenaje con palabras cargadas de cariño. "Era una divina persona. Se la va a extrañar muchísimo. Una grande del teatro. Te quiero, María Rosa. Siempre me estaba comunicando con ella desde que falleció su hijo".

"Era una persona de bien. ‘Fugazeta' querida, lo mejor para tu vida en otro plano. Estoy triste. Soy humana, aunque no parezca", concluyó, profundamente conmovida por la partida de su colega.