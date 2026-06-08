El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari, con una fanática durante el velatorio: el video

Este domingo se llevó a cabo el velatorio público del Indio Solari en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda. A lo largo de la jornada se multiplicaron las expresiones artísticas, los homenajes y las imágenes de la multitud que se acercó para despedir al músico. Sin embargo, hubo una escena que se robó todas las miradas y tuvo como protagonista a Viru, la esposa del cantante, quien sorprendió con un conmovedor gesto hacia una fanática.

Mientras miles de personas avanzaban por las inmediaciones del microestadio para darle el último adiós al artista, una joven se quebró frente a las vallas ubicadas cerca del acceso al féretro. La emoción la desbordó por completo y su llanto llamó la atención de Virginia Mones Ruiz, compañera de vida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante más de cuatro décadas.

Lejos de mantenerse al margen, Viru decidió acercarse. Cruzó el sector de seguridad, tomó a la seguidora del rostro con ambas manos e intentó contenerla en medio de la angustia. "Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras", le dijo con serenidad mientras buscaba calmarla. La joven continuó llorando y la mujer no dudó en abrazarla.

La situación se volvió aún más emotiva cuando la fanática expresó su deseo de despedirse del músico. Entonces llegó una frase que terminó de conmover a quienes presenciaban el momento. "Yo le doy el beso al Indio de tu parte", le prometió Virginia, generando una reacción inmediata entre los presentes.

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Foto. Cecilia Bello).

El video del encuentro comenzó a circular rápidamente en redes sociales y para muchos terminó convirtiéndose en una de las imágenes más representativas de la jornada. Poco después, otras admiradoras se acercaron para agradecerle el acompañamiento brindado al cantante durante tantos años. "La mejor compañera fuiste vos en todos estos años. Gracias, gracias por lo que hiciste por nosotras", le expresaron entre lágrimas.

La escena ocurrió en el marco de una despedida histórica que reunió a millones de personas. Bajo la lluvia y el frío, seguidores de distintos puntos del país esperaron durante horas para rendir homenaje al artista. Después de 18 horas, la familia decidió dar por terminada la ceremonia y compartió un mensaje de agradecimiento. "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", señalaron.