Terminó el velatorio del Indio Solari: una multitud despidió al ídolo del rock nacional en Avellaneda

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós al Indio Solari, quien fue hallado sin vida el viernes 5 de junio a las 9 de la mañana, cerca de la piscina de su casa en Parque Leloir. Murió de un accidente cerebrovascular (ACV), de acuerdo con lo que indicó la autopsia.

El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila que llegó a extenderse por casi 8 kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes, cuando el flujo de fanáticos, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a mermar.

Minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes, la familia agradeció la presencia de quienes se acercaron al adiós, a través de un texto publicado las redes sociales: "Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito".

En el escrito, difundido como "Comunicado de la familia del Indio Solari", los allegados al cantante destacaron el trabajo de quienes participaron de la logística en poco tiempo: "Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord".

La familia también recuperó una frase que, según indicó, el propio Solari solía decir sobre los adioses: "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces". Y sumó: "Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida".