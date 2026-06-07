Leandro Gracián: "Al equipo lo veo muy competitivo"

Segundo empate consecutivo del Cervecero en condición de visitante (el otro fue ante Agropecuario) y Gracián destacó la labor del equipo frente a San Martín, aunque indicó que hay que revalidar el punto venciendo a los salteños como local: "Tercera valla invicta seguida, hay que confirmar esto ganándole a Gimnasia y Tiro en Quilmes".

"Sabíamos que ellos iban a jugar así, con línea de cinco, el equipo lo controló y eso me pone bien. Después hay que animarnos más, tomar más riesgos. Jugamos con dos puntas definidos, con Axel que es volante ofensivo, no nos replegamos nunca, eso es lo que vi. Fue un partido muy de Nacional B, pero al equipo lo veo muy competitivo", manifestó el Tano Gracián acerca del análisis del encuentro en la Ciudadela.

Por último expresó que no le conforma la igualdad pero rescató el punto conseguido: "No me conformo nunca con un empate, pero es bueno no perder y siempre sabiendo que esta cancha es complicada para jugar de igual a igual. Mi equipo me genera competencia".