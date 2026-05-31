Leandro Gracián: "Hoy era necesario regalarle el triunfo a la gente"

El rueda de prensa, Leandro Gracián analizó la victoria de Quilmes en el Centenario tras siete encuentros sin ganar. El entrenador hizo hincapié en la intensidad y la búsqueda de la regularidad: "Lo que más rescato es la intensidad del equipo, el ritmo alto que tuvo todo el partido, hoy teníamos que entregarnos al partido porque hablamos de que somos concientes de la situación en la que estamos y de entrada pateamos al arco, fuimos para adelante, se mostró un equipo hambriento con ganas de competir el torneo. Es un buen triunfo para pelear hacia adelante".

El Tano habló de contundencia pero también de soltura: "Fuimos contundentes pero además estuvimos a nada de concretar tres o cuatro más. Después intentamos darle soltura al equipo de tres cuartos hacia adelante, lo vi muy bien a Axel, a Vera también, cuando los chicos encontraron la pelota lo hicieron muy bien".

"Encontramos que el rendimiento era bueno, los jugadores no bajaban el ritmo, al rival lo teníamos neutralizado, la demanda de jugar en nuestra situación con la obligación de ganar y tomar riesgos genera desgaste, muchos jugadores corrieron por encima de la media", añadió el técnico Cervecero.

La búsqueda de identidad

Gracián se expresó también acerca de la búsqueda de sostener los rendimientos a lo largo de los partidos: "Lo digo ganando y perdiendo también, si no tenés un plan de trabajo en una categoría donde pasan 600 mil cosas, va a ser difícil conseguir los resultados".

"Necesitábamos hacer los goles, tras el partido contra Agropecuario volvimos a ver el encuentro mil veces, hoy haber podido lastimar en el momento justo fue importante para nosotros", agregó.

Asimismo contó que estas semanas trabajó mucho sobre lo mental: "Hay muchos aspectos psicológicos y tratamos de consolidar cierta idea. Vamos atacando lo que el grupo necesita y se interviene en eso. Insistimos en no caernos porque en los momentos malos o caes y te vas o mostrás carácter. Podemos jugar bien o mal pero los rivales se juegan la vida contra Quilmes".

"Hoy era necesario regalarle el triunfo a la gente y a nosotros mismos para empezar a ser regulares porque faltan 20 partidos aún", finalizó.