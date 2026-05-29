Solidaridad en Solano: colecta para la operación de un vendedor ambulante herido

La familia de Gustavo Frías, un vendedor ambulante de San Francisco Solano que sufrió un accidente de tránsito semanas atrás, lanzó una colecta solidaria para reunir fondos destinados a su tratamiento médico y recuperación.

El hecho ocurrió en la intersección de Monteverde y 24, donde Frías sufrió graves lesiones que derivaron en la fractura de una de sus piernas. Según informaron sus allegados, necesita una operación y la colocación de clavos ortopédicos, además de continuar con distintos tratamientos y medicación.

A través de una campaña difundida en redes sociales, familiares y amigos solicitaron la colaboración de la comunidad para afrontar los costos médicos. "Toda ayuda hace la diferencia, cualquier aporte suma", expresaron en la publicación.

Además de la compra de los clavos para su pierna, lo recaudado será destinado a medicamentos y gastos vinculados a su recuperación. Gustavo, conocido en la zona por su trabajo como vendedor ambulante, permanece imposibilitado de trabajar desde el accidente.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias "sol-gustavo" o mediante el CBU 0000003100019513985676.