Inseguridad en Quilmes Oeste: le robaron el auto cuando descendía frente a su vivienda

Dos mujeres fueron víctima de un violento robo automotor en Quilmes Oeste cuando una de ellas llegada a su vivienda y fue sorprendidas por delincuentes.

El hecho ocurrió sobre la calle 394, entre Triunvirato y 325 Bis, en momentos en que una de las víctimas descendía del vehículo para ingresar al domicilio. Según trascendió, dos delincuentes las interceptaron de manera repentina y, bajo amenazas, les sustrajeron el automóvil.

Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon rápidamente del lugar a bordo del vehículo robado. No se informaron personas heridas durante el episodio.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reiteraron reclamos por mayores medidas de seguridad ante el aumento de hechos delictivos en distintos sectores de Quilmes Oeste.