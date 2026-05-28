La lista definitiva de Argentina para defender la Copa del Mundo

La espera terminó. Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista definitiva de convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio se realizó a través de un video publicado en redes sociales y rápidamente revolucionó a los hinchas argentinos.

La Albiceleste llegará a la Copa del Mundo con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022, cuando el equipo venció a Francia en una final histórica y levantó la tercera estrella.

El gran foco de la convocatoria vuelve a estar puesto en Lionel Messi. El capitán argentino disputará su sexto Mundial y, a sus 38 años, buscará cerrar su historia en la máxima cita del fútbol de la mejor manera. El rosarino, actualmente en Inter Miami, llegará al torneo luego de una gran temporada en la MLS y sigue siendo el líder futbolístico y emocional del equipo campeón del mundo.

Scaloni arribará a este Mundial como uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección. Desde su llegada conquistó dos Copas América, la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar, consolidando un ciclo que ya quedó marcado para siempre en el fútbol argentino.

La principal sorpresa de la lista es la ausencia de Marcos Acuña. El lateral de River Plate quedó afuera por problemas físicos y su lugar finalmente fue ocupado por Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo.

Otro de los nombres que no logró meterse en la nómina final fue Franco Mastantuono. El joven talento argentino quedó marginado del corte definitivo pese a la enorme expectativa que había generado. Tampoco estará Emiliano Buendía, de gran temporada en Aston Villa.

Entre las novedades positivas aparece Giovani Lo Celso, quien logró ganarse un lugar después de una gran campaña en España. También sobresale la presencia de Nico Paz, una de las grandes apariciones del último tiempo y una apuesta fuerte del cuerpo técnico pensando en el futuro.

En ataque, Scaloni mantiene la base ofensiva que viene acompañando a la Selección en los últimos años. Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán las principales referencias de área, mientras que Thiago Almada aparece como uno de los jugadores que podría tener mucho más protagonismo que en Qatar 2022. Además, José Manuel López se metió como alternativa ofensiva tras su gran presente en Palmeiras.

De los campeones del mundo en Qatar, 17 futbolistas volverán a decir presente en la cita mundialista. Sin embargo, algunos integrantes del plantel llegan con molestias físicas y serán evaluados hasta último momento. Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González, Nico Paz y el propio Messi.

La FIFA permite realizar modificaciones en la lista hasta el día previo al debut, por lo que el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución física de varios jugadores durante la preparación.

Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia y comenzará oficialmente la defensa del título en un Mundial que podría marcar el cierre definitivo de la era Messi.

Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leonardo Balerdi

Facundo Medina

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

Delanteros