"Uno de cada cuatro jóvenes apostó alguna vez": lanzan una iniciativa para prevenir la ludopatía

La preocupación por el avance de la ludopatía digital en adolescentes y jóvenes sumó una nueva herramienta de prevención. Casa Pueblo y el Laboratorio de Desarrollo Sostenible (LabDes) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora presentaron "CAPUT", un juego educativo diseñado para generar conciencia sobre los riesgos de las apuestas online y el impacto que tienen en las nuevas generaciones.

La iniciativa surgió a partir del aumento de consultas y casos vinculados al juego compulsivo en edades cada vez más tempranas. Así lo explicó Emanuel Herrera, coordinador de Casa Pueblo, durante una entrevista en Radio FMQ.

"Trabajamos todo lo que es consumo problemático y salud mental. Estábamos viendo que recibíamos muchos casos de ludopatía", señaló Herrera, quien remarcó la preocupación por el crecimiento de esta problemática entre adolescentes y jóvenes.

El referente también contó que uno de los disparadores para avanzar con el proyecto fue un informe reciente que reflejó la magnitud del fenómeno: "Nos llamó la atención después de ver un informe que uno de cada cuatro jóvenes había apostado alguna vez".

En ese contexto, "CAPUT" busca abordar el problema desde un lenguaje cercano a las nuevas generaciones, utilizando una experiencia interactiva y educativa para visibilizar las consecuencias de las apuestas online y promover el debate social.

Herrera además apuntó contra la fuerte presencia de las plataformas de apuestas en la publicidad deportiva, especialmente en la previa de grandes competencias internacionales. "Estamos a pocos días del Mundial y los jugadores nos venden cervezas, hamburguesas y casas de apuestas", cuestionó.

Desde Casa Pueblo adelantaron que el objetivo es llevar el proyecto a distintos ámbitos educativos e institucionales. "Con este juego educativo lo que queremos es ponerlo en agenda. Nuestra idea es presentarlo en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora y que se trate en todas las escuelas", aseguró el coordinador.