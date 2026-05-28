Combos, descuentos y promociones: así se vive el Día de la Hamburguesa en Quilmes

Este 28 de mayo, Quilmes se suma a la celebración del Día de la Hamburguesa con una amplia variedad de promociones, descuentos y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa, impulsada en el marco de "La Ruta 360 de las Hamburguesas", reunirá a reconocidas hamburgueserías locales que ofrecerán combos especiales, rebajas y beneficios exclusivos para quienes quieran disfrutar de uno de los platos más elegidos por los argentinos.

Desde el mediodía y hasta las 23 horas, vecinos y vecinas podrán recorrer locales de Quilmes, Quilmes Oeste y Bernal para acceder a promociones pensadas especialmente para la fecha. Entre las propuestas más destacadas, habrá hamburguesas dobles desde $7.000, combos con papas y bebida, descuentos del 15% y 20%, y promociones extendidas durante varios días.

En Quilmes Centro, locales como Bros, HVN Burger Heaven, Chinga!, Cope Burgers, HaunteD Burger House y Praga Food & Stop ofrecerán opciones para todos los gustos, con beneficios tanto para consumo en el local como para take away y delivery.

Por su parte, en Quilmes Oeste y Bernal también habrá importantes promociones. King Resto Bar, VHL Burgers, Bros y Cope Burgers se sumarán a la jornada con descuentos especiales y combos promocionales que buscan atraer a fanáticos de las hamburguesas de toda la región.