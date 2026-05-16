El peronismo de Lomas se movilizó en apoyo a Cristina: "Lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida"

El peronismo de Lomas de Zamora se movilizó este viernes hacia el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en una contundente muestra de apoyo y bajo el reclamo por su inmediata liberación. La convocatoria estuvo impulsada por el intendente y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín, y la presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora, Daniela Vilar.



La jornada no solo contó con una masiva presencia de la militancia peronista, sino también con la participación de cientos de familias lomenses, clubes de barrio, murgas de la zona y la emblemática orquesta de vientos de Fiorito, que colmaron las inmediaciones de la residencia con cantos, música y consignas de respaldo a la ex mandataria. Además de Otermín y Vilar estuvieron presentes la diputada nacional Natalia Zaracho, la diputada provincial Evi Limone y el senador provincial Adrián Santarelli.





El emotivo agradecimiento de Cristina



Desde su balcón, la ex mandataria pudo registrar el despliegue y el calor de la gente que se acercó hasta San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.



Minutos más tarde de iniciada la concentración, Cristina hizo llegar un emotivo mensaje de audio dirigido directamente a los referentes políticos y a todo el pueblo de Lomas de Zamora que se movilizó para acompañarla: "Fede, Dani, déjenme decirles que muchas gracias y que estuvo increíble. Con esa consigna de que 'lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida', la verdad, me rompieron el corazón", expresó visiblemente conmovida.



En el mismo mensaje, la ex presidenta envió un cálido saludo a toda la comunidad que formó parte de la jornada: "Un abrazo muy grande, decile a todos los compañeros, a todas las compañeras que llegaron hasta acá, que se movilizaron, que saludaron, que cantaron, que bailaron, a las murgas, a los de la orquesta de viento de Fiorito... lo que pude divisar de acá del balcón. A todos y a todas, muchísimas gracias de corazón".