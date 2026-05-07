Hallaron sin vida a un hombre dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado en Lomas de Zamora

Un impactante hallazgo generó conmoción en Lomas de Zamora. Un hombre de 52 años fue encontrado muerto en el interior de un auto estacionado en el playón de un supermercado. La principal hipótesis es que el sujeto se quitó la vida.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 13 en el establecimiento, ubicado en la intersección de Oliden y Díaz Vélez y generó un importante operativo policial en la zona.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó cuando empleados del supermercado escucharon una fuerte detonación proveniente del estacionamiento. Tras ello, se acercaron hasta un Toyota Yaris azul y descubrieron que en el interior del vehículo había un hombre tirado e inconsciente.

Luego de dar aviso al 911, efectivos del Comando de Patrullas arribaron al lugar y constataron que la víctima estaba sin vida. Horas después fue identificada como Mariano Hugo Regojo, tenía 52 años, vivía en Lanús y era empleado.

Peritos de la Policía Científica y un médico forense trabajaron en la escena y confirmaron que el hombre presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura de la sien. Dentro del vehículo encontraron además una pistola calibre 9 milímetros marca SIG Sauer, un cargador con diez municiones y un casquillo servido.

Los investigadores también secuestraron documentación personal y el teléfono celular de la víctima para avanzar con las pericias correspondientes. La fiscalía interviniente dispuso preservar la escena y ordenar distintas medidas para reconstruir las horas previas al hecho.

La causa quedó a cargo de la UFI y J N°11 de Lomas de Zamora, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia y el análisis de todos los elementos recolectados en el lugar. El expediente fue caratulado como "suicidio", aunque la Justicia continúa investigando las circunstancias del caso para descartar otras hipótesis y determinar cómo ocurrió el trágico desenlace.