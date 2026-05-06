Una bebé murió intoxicada con cocaína en Escobar: tenía el 95% de la sangre contaminada
La progenitora de la víctima se habría fugado y fue denunciada por la familia por tener adicciones. Reclaman falta de acción de las autoridades.
Conmoción en Escobar por la muerte de una beba que sufrió una intoxicación con cocaína.
Durante una entrevista en el programa "Duro de Callar", la abuela y el tío de la menor aseguraron que la niña ya había nacido con presencia de droga en sangre y que existían denuncias previas por presuntos malos tratos y abandono.
La abuela afirmó que había advertido a la Justicia y a organismos de niñez sobre el estado de salud de la bebé, mientras que el tío cuestionó que la menor continuara bajo el cuidado de sus padres pese a las presentaciones realizadas.
"Le dieron una segunda oportunidad a gente que no se lo merecía", sostuvo. La pequeña fue trasladada desde el Hospital de Escobar hacia centros médicos de mayor complejidad, pero finalmente falleció. La familia reclama justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el caso.