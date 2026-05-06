Una bebé murió intoxicada con cocaína en Escobar: tenía el 95% de la sangre contaminada

Conmoción en Escobar por la muerte de una beba que sufrió una intoxicación con cocaína.

Durante una entrevista en el programa "Duro de Callar", la abuela y el tío de la menor aseguraron que la niña ya había nacido con presencia de droga en sangre y que existían denuncias previas por presuntos malos tratos y abandono.

La abuela afirmó que había advertido a la Justicia y a organismos de niñez sobre el estado de salud de la bebé, mientras que el tío cuestionó que la menor continuara bajo el cuidado de sus padres pese a las presentaciones realizadas.

"Le dieron una segunda oportunidad a gente que no se lo merecía", sostuvo. La pequeña fue trasladada desde el Hospital de Escobar hacia centros médicos de mayor complejidad, pero finalmente falleció. La familia reclama justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el caso.