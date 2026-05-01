"A mi hija la dejaron en la pileta y nadie la vio": desgarrador reclamo de la mamá de Renata

Renata, de 13 años, murió ahogada el pasado sábado en la pileta de un centro terapéutico en la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. La nena tenía una discapacidad motriz que le impedía movilizarse por sus propios medios, participaba de una actividad recreativa cuando, por causas que se investigan, quedó sumergida sin supervisión.

Daiana, su mamá, habló en exclusivo con Crónica: "Lo que ocurrió es que no en la vieron la pileta. Renata tenía una hemiparesia derecha, era sumamente dependiente absolutamente para todo, no tenía habla, no podía pedir ayuda. Tenía un retraso madurativo muy severo y epilepsia refractaria. A mi hija la dejaron en la pileta y nadie la vio".

"A mi hija la dejan en las escaleritas de la pileta y ella agarrándose del borde de la pileta se empezó a desplazar hasta llegar a un punto de lo profundo porque estaba buscando flota flota que ella ama. Cuando se suelta ya estaba en lo profundo y nadie la vio. Nadie la vio. Los guardavidas no sé qué estaban mirando", se preguntó Daiana llorando.

"Ella no flotaba, si se podía trasladar agarrada. Tanto afuera del agua como adentro necesita atención es como si fuera un bebé de un año y medio sin noción de riesgo. Cuando hablo de dependencia es que Renata, tanto fuera del agua como adentro, necesitaba estar siempre agarrada de la mano porque si no ella, si la soltás, sí camina pero ella se tropieza. Tenés que estar diciéndole: 'Che Ren, mirá que hay un pozo, mirá que hay un escalón'" , explicó.

"Ella iba a la colonia los días sábados. No lo entiendo porque ellos están preparados para eso están preparados para hacer con chicos que tienen alguna patología", señaló la mamá y agregó que estuvo media hora en la pileta hasta que la encontraron. Eran tres los adultos que estaban al cuidado de los menores.

"Cómo no contaron. Eran siete chicos", sostuvo Daiana llorando y recordó: "Cuando llegué al hospital estaba el coordinador y tampoco sabía lo que había pasado porque tenían que mirar las cámaras porque él no estaba en ese momento. Me enteré después por el fiscal lo que pasó".

La mamá reclamó: "Justicia, justicia, que los responsables se hagan cargo porque esto no puede estar pasando, nos destruyeron".

El lugar

Daiana contó que Renata asistía a este centro desde hacía un año y tres meses. Con su marido optaron por ese lugar porque buscaban un espacio de recreación y era conocido con 20 años de trayectoria.

"Yo la dejaba con tanta tranquilidad porque yo sabía que ella estaba disfrutando lo que amaba, el espacio verde, el agua. No lo entiendo, la verdad que es desgarrador. Nunca había tenido inconvenientes con el lugar, nunca había habido nada que te diera la pauta de que algo así podía pasar", sostuvo.

"Ya están notificados los responsables según el fiscal", dijo Daiana.

La mamá no sabe cómo decirle al hermanito de un año y medio lo qué pasó. "Renata era feliz, no tenía maldad, no sabía lo que era la maldad. Ella siempre te regalaba una sonrisa, un abrazo, era tan cariñosa. Yo la dejaba tranquila", se quebró Daiana.



