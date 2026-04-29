Murió Roger Sweet, el creador de "He-Man y los Masters del Universo"

Roger Sweet, creador de He-Man, murió a los 91 años tras atravesar una enfermedad neurodegenerativa. La noticia se conoció en las últimas horas y generó repercusión entre los fanáticos de una saga que dejó una marca en la década de los 80'.

Sweet fue una figura clave dentro de Mattel durante los años 70 y 80, donde se desempeñó como diseñador principal en el área de proyectos preliminares. En ese período, la compañía buscaba desarrollar una línea propia de juguetes que lograra destacarse, especialmente después de haber rechazado la posibilidad de producir los productos de Star Wars, que luego serían un éxito para otra empresa.

En ese contexto, comenzó a experimentar con distintas ideas hasta dar con un prototipo que se volvería histórico: tomó una figura existente, la modificó con una postura de combate y reforzó su musculatura con arcilla. Así nació He-Man, un concepto que logró convencer a los directivos.

El personaje salió al mercado en 1982 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. Un año después, su universo se expandió con la serie animada "He-Man and the Masters of the Universe", emitida entre 1983 y 1985, que superó los 100 episodios. La historia seguía al príncipe Adam, quien se transformaba en el poderoso guerrero al invocar su espada con la frase que quedó en la memoria colectiva: "¡Por el poder de Grayskull, tengo el poder!".

El "Trío He-Man" fue de los primeros prototipos de juguetes para el Masters del Universo en Mattel.

El impacto fue inmediato, porque la franquicia generó ventas millonarias y se consolidó como un ícono de la cultura popular que atravesó generaciones. La autoría de "Masters del Universo" fue motivo de debate durante décadas, ya que en su desarrollo participaron otros nombres importantes, como Mark Taylor, clave en la definición visual de varios personajes. Aun así, Sweet ocupa un lugar central en su creación.

Dentro de ese universo también se le atribuyen aportes al Castillo de Grayskull y a Battle Cat, además de su trabajo en la dirección preliminar de una línea que daría origen a personajes como Skeletor, Teela y She-Ra, junto con vehículos, cómics, series animadas y décadas de coleccionismo.

En la actualidad, el universo de He-Man sigue vigente. Está previsto el estreno de una nueva película de Masters of the Universe, que llegará a los cines en junio y tendrá como protagonista a Nicholas Galitzine, acompañado por Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba.

La historia del creador de He-Man y sus últimos años marcados por el apoyo de sus fans

Sweet no era un ilustrador ni un narrador tradicional. Su formación provenía del diseño industrial, un campo donde la funcionalidad, la ergonomía y la viabilidad de producción tienen más peso que la estética.

Antes de llegar a Mattel, trabajó en proyectos para compañías como Boeing y Procter & Gamble, e incluso participó en el diseño interior del Boeing 747.

Roger Sweet, el creador de He-Man, murió a los 91 años.

Marlene Sweet, su esposa, expresó el deseo de que la película a estrenarse le rinda homenaje, lo que sería un gesto simbólico más que merecido.

Los últimos años de Sweet estuvieron marcados por la enfermedad y la precariedad. Según informó el sitio Coming Soon, el diseñador sufrió demencia y necesitó cuidados especializados de alto costo. Esta situación derivó en la creación de una campaña de financiamiento que movilizó a miles de seguidores.

La colecta, impulsada por su esposa, buscaba cubrir gastos mensuales de 10.200 dólares. La recaudación superó los USD 90.000 e incluso contó con un aporte de 5.000 por parte de la Fundación Mattel. En un mensaje dirigido a los fans, Marlene escribió que Roger "siempre amó que su creación condujera a todo un mundo de fantasía y diversión para tantos niños".



