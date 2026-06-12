Un bebé de tres meses murió tras ser trasladado de urgencia a un hospital en Mar del Plata

Un caso generó conmoción en la ciudad de Mar del Plata en las últimas horas. Un bebé de apenas tres meses murió luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil. La Justicia busca determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas que derivaron en el fatal desenlace.

El episodio sucedió este jueves cerca de las 19:30 cuando el menor fue ingresado al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ameghino, ubicado sobre la avenida Luro al 10.000. Al momento de su llegada, los profesionales constataron que se encontraba inconsciente, presentaba signos de cianosis y tenía espuma en la cavidad bucal.

Ante la gravedad del cuadro, el personal médico inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo. Durante la asistencia, los profesionales lograron extraer una importante cantidad de leche materna de las vías respiratorias del bebé, mientras se coordinaba un traslado de emergencia al Hospital Materno Infantil.

Minutos después, una ambulancia del SAME acudió al lugar bajo código rojo para trasladar al pequeño al centro asistencial de mayor complejidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante todo el operativo, el bebé llegó sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras conocerse la muerte, se dio intervención a la Justicia, que ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del caso. Entre ellas, se dispuso la realización de una autopsia que permita establecer con precisión qué provocó el deceso.

De acuerdo con las primeras informaciones, el bebé habría atravesado un episodio similar durante la semana pasada, motivo por el cual también había recibido atención médica. El antecedente forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.

Por último, los resultados de los estudios forenses serán clave para determinar las causas de la muerte y reconstruir los momentos previos al trágico episodio que conmociona a Mar del Plata.