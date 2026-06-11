Confirman la condena a seis años de prisión para el ex fiscal que encubrió el crimen de Paulina Lebbos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión para el ex fiscal Carlos Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Alejandra Lebbos, la joven estudiante asesinada en Tucumán en 2006. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Albaca tuvo a su cargo la investigación del femicidio durante siete años, período en el que la causa estuvo prácticamente paralizada. Según se determinó en el juicio, el ex fiscal estableció ocho hipótesis distintas sin profundizar en ninguna de ellas y mantuvo el expediente bajo secreto de sumario. Recién en 2013 el padre de la víctima, Alberto Lebbos, pudo acceder al expediente tras reiterados pedidos.

El crimen y la trama de encubrimiento

Paulina fue asesinada el 26 de febrero de 2006 después de salir a bailar. Estuvo desaparecida durante 13 días hasta que el 11 de marzo su cadáver apareció al costado de una ruta. Tenía 23 años.

El caso tuvo alto impacto político desde el inicio: el padre de Paulina era subsecretario de la Juventud del gobierno tucumano que encabezaba José Alperovich -hoy condenado por abuso sexual-. Tras el asesinato, Alberto Lebbos renunció al cargo para acusar a Alperovich de ser "responsable ideológico del encubrimiento" y desde entonces reclama justicia por el femicidio.

El primer fiscal del caso, Alejandro Noguera, fue desplazado a los dos meses tras una polémica visita a la casa del entonces gobernador. Su reemplazante, Albaca, logró eludir un juicio político gracias a un decreto de Alperovich que le permitió jubilarse en 2014.

Cuatro juicios y el femicidio impune

Por el caso de Paulina se realizaron cuatro juicios entre 2013 y 2026. Se dictaron nueve condenas firmes por encubrimiento, pero el femicidio material de la joven permanece formalmente impune.

Albaca fue condenado en diciembre de 2021 en el segundo de esos debates. Quedó efectivamente preso en mayo de 2023, cuando su defensa planteó un recurso extraordinario federal que ahora la Corte Suprema cerró definitivamente.