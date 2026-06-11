La Corte Suprema confirmó la prisión perpetua de uno de los condenados por el crimen de Candela Rodríguez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez, uno de los tres condenados por el crimen de Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años secuestrada, violada y asesinada en 2011 en el partido bonaerense de Hurlingham.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el planteo de la defensa de Bermúdez, señalado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte. El máximo tribunal también rechazó otorgarle la libertad en el marco de un planteo que solicitaba el cese de su prisión preventiva, y desestimó la apelación de Gabriel Fabián Gómez, condenado a cuatro años como partícipe secundario.

El crimen que conmocionó al país

Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, cuando esperaba a unas amigas para ir a una reunión de boy scouts. Al menos tres personas la subieron a una camioneta y la trasladaron a una vivienda de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

En la madrugada del 29 de agosto, ante un inminente allanamiento policial, fue llevada a otro domicilio cercano, donde horas después fue violada y asfixiada. El 31 de agosto su cadáver apareció en una bolsa al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de su casa.

El Tribunal Criminal N°3 de Morón condenó en septiembre de 2017 a Bermúdez y a Leonardo Jara a prisión perpetua como coautores, y a Gómez a cuatro años como partícipe secundario por haber conseguido la segunda casa donde fue llevada y asesinada la niña. Para el tribunal, el secuestro fue un plan de venganza contra el padre de Candela, que en ese momento cumplía condenas por piratería del asfalto.

La condena fue confirmada en 2020 por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y en 2023 por la Suprema Corte bonaerense. En 2024, la perpetua de Jara ya había quedado firme cuando su defensa desistió del recurso. Ahora el máximo tribunal cerró también el camino para Bermúdez y Gómez.