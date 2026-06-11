La Corte Suprema rechazó el reclamo de una mujer que quería recuperar la pensión de su primer marido tras divorciarse del segundo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó por inadmisible el reclamo de una mujer de Santa Fe que buscaba recuperar la pensión por viudez de su primer marido después de haberse divorciado del segundo. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

La mujer, identificada como M.C., había obtenido una pensión por el fallecimiento de su primer esposo en 1974. Cuatro años después contrajo nuevas nupcias y el beneficio se extinguió de manera automática, tal como establece la normativa previsional de la provincia. En 1992, tras divorciarse de su segundo marido, se presentó ante la Caja de Seguridad Social de Profesionales del Arte de Curar de Santa Fe para que le restituyeran la pensión original. El organismo rechazó el pedido y la mujer recurrió a la Justicia, donde perdió en todas las instancias.

La tensión entre la ley nacional y la provincial

El eje del planteo era una contradicción entre dos marcos normativos. La ley nacional 22.611 reconoce la conservación del derecho a pensión para el cónyuge que contrae nuevas nupcias, lo que en la práctica permite recuperar el beneficio ante un divorcio posterior. Sin embargo, la legislación previsional de Santa Fe no contempla esa posibilidad: una vez extinguido el derecho por nuevo matrimonio, no se recupera.

La Corte Suprema santafesina sostuvo que la norma provincial es la aplicable al caso y que no existe obligación de seguir el criterio de la ley nacional. M.C. llegó entonces al máximo tribunal de la Nación argumentando que esa normativa local era inconstitucional. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no le dieron la razón y cerraron definitivamente el reclamo.