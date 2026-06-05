La Corte Suprema confirmó la reapertura de la investigación a Alejandro Burzaco por asociación ilícita y evasión

La Corte Suprema dejó firme la reapertura de la causa que investiga al CEO de Torneos y Competencias Alejandro Burzaco, figura que también estuvo presente en el FIFAGate, que lo llevó a declarar como arrepentido ante la Justicia en Nueva York.

El fallo del máximo tribunal rechazó el planteo de la defensa, que buscaba evitar que no se reabra la causa. En ese sentido, consideró que no estaba dirigido el reclamo de Burzaco a una sentencia definitiva ni de ese caracter.

La defensa de Burzaco buscaba poner en cuestionamiento la resolución adoptada primero por la Cámara en lo Penal Económico y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que dejaron sin efecto el sobreseimiento dictado en la causa.

Cómo inició la investigación a Burzaco

El expediente se originó en 2015, cuando la AFIP denunció a Burzaco y a los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, viculados al grupo Full Play.

Los acusados fueron sobreseídos en primera instancia en 2021, pero esa resolución fue revocada dos años después por la Cámara en lo Penal Económico.

De acuerdo a la investigación, las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre 2012 y 2016 mediante el ocultamiento de importantes sumas de dinero obtenidas por la comercialización de derechos de distintos torneos de fútbol, en donde se habrían utilizado distintas sociedades vinculadas a Torneos y a burzaco.

Por su parte, el fallo también tomó en consideración la declaración realizada por Burzaco ante los tribunales de Nueva York, donde reconoció su culpabilidad por distintos delitos en el marco del FIFAGate.