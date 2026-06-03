La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte recibió más de 107 mil denuncias en la Ciudad de Buenos Aires desde 2008

En el día que se realiza una nueva marcha "Ni una menos", la Corte Suprema de Justicia informó que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) atendió 107.417 denuncias por casos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires desde 2008.

Al respecto, el máximo tribunal de Justicia precisó que la OVD realizó 105.933 derivaciones a la Justicia civil y 85.191 a la penal, lo que equivale a 28 derivaciones diarias.

Qué es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema

Creada en el 2008, la Oficina de Violencia Doméstica recibe denuncias todos los días del año, durante las 24 horas, en su sede ubicada en Lavalle 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La atención es presencial sin turno previo y el objetivo es brindar acceso a Justicia a las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

La OVD cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, la medicina y el trabajo social, quienes realizan evaluaciones de riesgo, constatación de lesiones y derivaciones judiciales y no judiciales.

Tras recibir el relato de las personas afectadas, los equipos de la Oficina evalúan las situaciones y elaboran informes que son remitidos a la Justicia para la adopción de las medidas correspondientes. Cuenta con equipos médicos que constatan lesiones y realizan las derivaciones necesarias.

Cifras alarmantes

En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina registró 200 víctimas directas de femicidio de las cuales el 78% fueron atacadas en su domicilio o en el del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o ex parejas.

Si bien, la cifra representó una baja del 12,3% respecto a 2024, el nivel de violencia letal sigue siendo alto: desde 2017, Argentina mantiene un piso sostenido de femicidios que equivale aproximadamente a una mujer asesinada cada 36 horas.

En este marco, desde Amnistía Internacional alertaron por los "alarmantes retrocesos" de Argentina en políticas públicas para prevenir la violencia de género.

"Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas. Pero la respuesta, sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad. Desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte. Garantizar una vida libre de violencia no es opcional: es una obligación", subrayó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.