La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para el femicida de Virrey del Pino

La Corte Suprema dejó firme una condena a prisión perpetua por el femicidio de Gladys Sanabria, madre de tres hijos y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Fue al desestimar por inadmisible la presentación de la defensa de José Antonio Ceballos, condenado por "homicidio agravado por la relación de pareja preexistente, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego".

Según se reconstruyó en la causa, Gladys Sanabria, de 37 años, había decidido poner fin a una relación violenta y de sometimiento que mantenía con su pareja desde hacía un año.

Ceballos se presentó en la vivienda de la mujer y le efectuó un disparo frente al hijo de la víctima. También habría amenazado a una familiar para que no la ayudara.

La víctima fue internada en el hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y a varias transfusiones, pero falleció tras tres días de agonía. En tanto, Ceballos escapó y estuvo prófugo durante varios días hasta que fue atrapado en la localidad de Campana.

En mayo de 2022 el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza lo condenó a la pena de prisión perpetua calificada por el vínculo y por tratarse de femicidio, agravado por su realización con un arma de fuego, amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real entre sí.

Al año siguiente, la Sala IV de Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa.

La misma suerte tuvo la presentación formulada en la Suprema Corte de Justicia de la provincia. La defensa insistió en llegar al máximo tribunal de la Nación, pero su presentación fue inadmisible, según lo dispuesto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.