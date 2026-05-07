Ley de Financiamiento Universitario: el planteo del Gobierno llegará a la Corte Suprema

El Gobierno de Javier Milei recibió un guiño de la Justicia este jueves en el marco del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ya que el recurso presentado por el Poder Ejecutivo llegará a la Corte Suprema.

Así lo determinó la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que habilitó el traslado del expediente directamente al máximo tribunal de Justicia que deberá definir si interviene.

Los argumentos del fallo

Mediante un recurso extraordinario concedido por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, el Gobierno logró que se revise la medida cautelar que lo obligaba a actualizar de forma urgente los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.

En el fallo, la Sala III sostuvo que, aunque la decisión apelada "no reviste el carácter de sentencia definitiva exigido por el artículo 14 de la ley 48", correspondía "pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa".

Los jueves señalaron que el planteo del Ejecutivo involucra la interpretación de normas federales, entre ellas el artículo 5 de la Ley 24.629, el artículo 38 de la Ley 24.156 y el artículo 1° de la Ley 27.798.

La Corte Suprema deberá definir si analiza el planteo del Gobierno de Javier Milei.

En tanto, en su planteo la gestión libertaria advirtió que la Ley de Financiamiento Universitario no especifica de dónde deben salir los recursos lo que atenta contra el equilibrio fiscal.

Previamente, la misma Cámara había fallado en contra del Gobierno argumentando que no se podía ignorar una ley del Congreso basándose en normas anteriores. No obstante, ahora aceptó que la Corte sea quien defina si la implementación debe ser inmediata.

En el nuevo fallo, la Cámara también rechazó el planteo del Gobierno respecto de una supuesta "gravedad institucional".