Universidades: gremios escalan la presión al Gobierno con otra semana de paro y la cuarta marcha federal

Escala la disputa con las universidades nacionales, tras la presentación de un recurso extraordinario del gobierno de Javier Milei ante la Cámara de Apelaciones para frenar parte de la Ley de Financiamiento Universitario. Se vienen varios días de paro y la cuarta marcha federal de la comunidad educativa en todo el país.

La decisión de Milei está en abierta colisión con una orden judicial que ya le exigía cumplirla, luego del fallido intento de veto en el Congreso Nacional a fines del 2025.

Varios meses después, el recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro y tiene carácter suspensivo. Sin embargo, hasta que la Justicia no responda formalmente, el Ejecutivo Nacional mantiene la obligación legal de iniciar las transferencias de fondos a las universidades nacionales.

Javier Milei vetó la ley para proteger el "equilibrio fiscal", según explicó.

La maniobra judicial del gobierno de Milei no frenó la respuesta del sector educativo. Los dirigentes gremiales advierten que el conflicto será prolongado.

"El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley", manifestaron desde la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) al anunciar una semana de paro a partir del 27 de abril que afectará a todas las universidades públicas nacionales.

Sobre la actualización de paritarias que fija la Ley para docentes y no docentes a nivel de la inflación, puntualizaron: "La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2024. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos".

Cuánto durará el paro universitario y fecha de la marcha federal

Desde este martes 21 de abril, los gremios universitarios comenzaron a desarrollar actividades preparatorias para una nueva medida de fuerza de fondo completo, prevista para la semana del 27 al 30 de abril.

Protesta de la comunidad educativa en la puerta de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre otras protestas, el movimiento universitario convocó a la cuarta Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo. Organizan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario.

El epicentro de la marcha será Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con réplicas en todo el país. La elección del lugar no es casual: el reclamo se dirige directamente al Poder Ejecutivo, que conduce la negativa a aplicar la ley.

El objetivo de la movilización es el cumplimiento por parte de Milei de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que ya cuenta con el respaldo de la Justicia.

El caso llegará eventualmente a la Corte Suprema, lo que abre una disputa institucional de mayor envergadura. La Procuración del Tesoro ya hizo la presentación ante la Cámara, y el expediente seguirá escalando en la cadena judicial.





Mientras la batalla legal se dirime en los tribunales, las aulas sienten el impacto. Las semanas de paro acumuladas interrumpen el dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país, afectando a cientos de miles de estudiantes.

El cronograma de presión ya está trazado: paro del 27 al 30 de abril, marcha federal el 12 de mayo. El conflicto entre el gobierno de Milei y el sistema universitario tiene fecha de próximos capítulos, pero todavía ninguna señal de desenlace.