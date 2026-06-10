Paritaria universitaria: el Gobierno y los gremios llegaron a un acuerdo y habrá aumento para docentes y no docentes

Dos vetos después del presidente de la Nación, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario -uno blindado por el Congreso en 2024, el otro ratificado en la previa electoral del 2025- y con la demanda judicial ante la Corte Suprema para su aplicación vigente, el gobierno nacional y los gremios universitarios llegaron a un acuerdo paritario.

Como anticipó cronica.com.ar, Nación hizo una oferta para empezar a destrabar el conflicto que arrastra hace casi tres años y contempla una suba del 21,33% en junio (sobre el básico de mayo), que impactará en el medio aguinaldo. Además, se suma un 3% adicional en octubre. En total, 24,33% que deberá transferir el Poder Ejecutivo Nacional.

En una reunión al mediodía en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que encabeza Alejandro Álvarez, el porcentaje fue aceptado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes. "Queremos dejar atrás el conflicto, que se recuperen los días de clases perdidos y la salir de la situación irregular en la que están muchas universidades", dijo luego Álvarez.

El acta firmada incluye el compromiso de convocar a paritarias cada tres meses como máximo para recomponer sueldos según la inflación del INDEC y atender el desfasaje acumulado desde 2024.

Habra aumento desde junio para los docentes y no docentes universitarios.

Se aceptó, a su vez, un aumento del 20% en gastos de funcionamiento para el presupuesto 2026 y una partida de 50 mil millones de pesos destinada a los hospitales universitarios.

Y para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano habrá a partir de este mes una actualización del 50%.

Los detalles fueron confirmados luego en un comunicado oficial por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

"Esto busca recomponer salario principalmente", agregó el subsecretario Álvarez y marcó que "la primera actualización del 21,33% incluye un recupero del 7% del 2024 consecuencia de la inflación nefasta que nos dejo el gobierno anterior".

Se especula con que pronto habrá novedades respecto al paro convocado entre los próximo martes 16 y viernes 19 de junio por los sindicatos. Tras la firma del convenio, el levantamiento de la medida de fuerza sería inminente.

Continúa el reclamo de universidades ante la Corte

Los gremios ya le habían anticipado al gobierno de Javier Milei que se sentarían a negociar pero "sin condicionantes". De esta manera y mas allá del acuerdo del 24,33%, las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Casa Rosada entienden que con esta actualización de los salarios de este sector de la educación publica ganan tiempo para continuar tratativas de cara a la discusión en la que esperan dar por terminado el reclamo: cuando se trate en el Congreso el Presupuesto 2027, año en el que Milei buscara la reelección.

El gobierno apuesta a destrabar del todo el conflicto en el debate por el Presupuesto 2027..

Los gremios buscarán entonces recuperar poder adquisitivo de los salarios y fondos perdidos desde el 2023 contra la inflación, diferencia que este acuerdo no termina de saldar.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) destacó sobre el acuerdo firmado que "tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente".

"El ofrecimiento contempla un 24,33% de actualización salarial: 21,33% en junio, sobre los básicos de mayo, y 3% en octubre. Además, el aumento de junio impacta en el cálculo del medio aguinaldo. Desde FEDUN remarcamos que es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido", comunicaron.