Las universidades argentinas retrocedieron en un ranking mundial, en medio del conflicto por el recorte del presupuesto

Las siete universidades argentinas que figuran entre las mejores del mundo en el ranking CWUR 2026 perdieron posiciones con respecto al 2025, en un contexto marcado por el recorte en el presupuesto educativo.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), que continúa siendo la institución mejor ubicada del país, cayó del puesto 409 al 423 a nivel global.

El retroceso se repitió en todas las universidades argentinas incluidas en la clasificación, en el marco del conflicto por el recorte del presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este año aparecen siete universidades argentinas en la lista del Center for World University Rankings (CWUR), que evalúa a más de 21.000 instituciones de educación superior de todo el mundo y selecciona a las 2.000 mejores. En 2024 había ocho universidades nacionales; en 2021 eran diez. El ranking incluye instituciones de 95 países.

Después de la UBA, la universidad argentina mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que cayó del puesto 752 al 768, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que pasó del 819 al 845.

En la segunda mitad de la tabla se ubican la Universidad Nacional de Rosario (puesto 1.681), la Universidad Nacional del Litoral (1.739), la Universidad Nacional de Cuyo (1.829) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1.891). No hay universidades privadas argentinas en el ranking.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) continúa siendo la casa de estudios mejor ubicada del país.

Caída en la investigación

El informe pone el foco especialmente en el desempeño en investigación. Según CWUR, todas las universidades argentinas empeoraron este año en ese indicador, en un contexto de "competencia global intensificada" entre sistemas universitarios que cuentan con mayores niveles de financiamiento e inversión científica.

"El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos", sostuvo Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings, que tiene su sede en Emiratos Árabes Unidos.

"Las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala", agregó.

"No es sólo un problema académico, sino nacional, porque la erosión del sistema de educación superior argentino socava el desarrollo científico, la innovación y el futuro de largo plazo del país", completó Mahassen.

La metodología del ranking permite explicar por qué la caída en investigación impacta con tanta fuerza sobre las universidades argentinas. CWUR asigna el 40% del puntaje total a indicadores científicos: producción de artículos, publicaciones en revistas de alto impacto, influencia académica y citas. El resto de la evaluación se distribuye entre calidad educativa (25%), empleabilidad de los graduados (25%) y distinciones académicas del cuerpo docente (10%).