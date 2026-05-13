El Gobierno minimizó la marcha universitaria: "Se pueden juntar 5 millones de personas pero la restricción presupuestaria sigue ahí"

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, relativizó el impacto de la masiva Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el martes al recalcar que pueden juntarse "cien mil, un millón o cinco millones de personas pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí".

Además, el funcionario nacional afirmó que la movilización "fue organizada por los partidos opositores" que "quieren instrumentar esto para sus propios fines".

"Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales... cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble", cuestionó Álvarez en declaraciones radiales.

"Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente"

Asimismo, sobre la manifestación indicó que "el derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad". "Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente", enfatizó.

Con respecto al reclamo para que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, Álvarez subrayó que "la ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos". "Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto", señaló.

"Podés juntar cinco millones de personas pero al otro día la restricción presupuestaria sigue ahí", advirtió Álvarez.

Por otra parte, en una entrevista televisiva aseveró que el Gobierno debe administrar alrededor de 400 mil millones destinados a salarios universitarios que, según el funcionario, "se pagan para obtener un resultado que hoy no se está obteniendo".

"Por supuesto (que los docentes deberían ganar más) pero el presupuesto es finito. Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata", advirtió.

Por último, al ser consultado sobre si "sobraban" profesionales en las casas de estudio, Álvarez manifestó: "Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil (docentes). Es una discusión que no está saldada".