Marcha Federal Universitaria: gran convocatoria en las principales ciudades de todo el país

La cuarta Marcha Federal Universitaria tiene como epicentro la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central en Plaza de Mayo. Sin embargo, la convocatoria se extendió a todo el país, involucrando a estudiantes, docentes, investigadores y personal no docente de las instituciones públicas.

Las movilizaciones se replican en puntos neurálgicos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy y San Luis. En tanto, Mar del Plata se destaca como una de las ciudades con mayor convocatoria.

En la ciudad de Córdoba, la concentración principal fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversos gremios del sector.

La movilización en defensa de las universidades nacionales en la provincia de Córdoba.

Los manifestantes se reunieron a partir de las 15 en el Monumento a la Reforma, dentro de la Ciudad Universitaria, iniciando el desplazamiento media hora después hacia el centro de la capital provincial. El recorrido por la calle Hipólito Yrigoyen tuvo como destino final las cercanías del Patio Olmos.

El pliego de reclamos en la provincia incluye la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los haberes salariales. Representantes gremiales calificaron la coyuntura de los trabajadores como "angustiante", señalando que una proporción importante del personal percibe remuneraciones por debajo de la línea de pobreza.

En la marcha participan organizaciones como la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y los gremios Adiuc y AGTUNC.

Marcha Federal Universitaria: movilización en Mar del Plata

En Mar del Plata, la jornada de protesta comenzó a las 16 en el Complejo Universitario situado en las calles Funes y Peña. La columna de manifestantes se desplaza por las avenidas Independencia y Colón, sumando el apoyo de organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales.

El acto central en la ciudad costera está previsto frente al Monumento a San Martín, sobre la avenida Luro, donde se procederá a la lectura de un documento crítico hacia las políticas de ajuste presupuestario.

Autoridades de los gremios docentes de Mar del Plata, como Abigail Araujo de ADUM, enfatizaron la necesidad de asegurar presupuestos adecuados tanto para la educación pública como para el desarrollo de la ciencia nacional.

Por su parte, Victoria Schadwill, titular de la Asociación del Personal Universitario, destacó la importancia de la presencia en el espacio público para evitar un mayor deterioro de las condiciones institucionales.

En Rosario también marchan en favor de las universidades nacionales

La ciudad de Rosario también registra una alta participación, con una concentración inicial en la Plaza San Martín a las 15.30 . El itinerario de la marcha atraviesa las calles Dorrego, San Lorenzo y Laprida, con el objetivo de confluir en el Monumento Nacional a la Bandera a las 17.

La movilización busca visibilizar la defensa de la universidad y el sistema científico frente al congelamiento de fondos.

En Santa Fe capital, la columna de manifestantes inició su recorrido a las 16 desde las inmediaciones del Puente Colgante, avanzando por el Bulevar Gálvez.

El punto de cierre se estableció frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para las 17.

Debido a la magnitud de la asistencia, las autoridades municipales debieron implementar cortes de tránsito y desvíos en el transporte público en el área céntrica.

Mendoza se sumó a la Marcha Federal Universitaria

Por su parte, en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo organizó la concentración en el ingreso a su campus a las 15. La movilización partió a las 16 con destino a la Plaza Independencia, atravesando avenidas principales como Libertador y Emilio Civit.

Al igual que en el resto del país, el eje central es el pedido de cumplimiento efectivo de la normativa de financiamiento para el sector tras la denuncia por el incumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

Según los organizadores, la aplicación de esta norma acumula una demora de más de 200 días por parte del Gobierno nacional. La comunidad académica advierte que la persistencia de estas condiciones pone en riesgo la formación educativa de millones de alumnos.