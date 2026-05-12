Marcha Federal Universitaria: cuál es el reclamo al gobierno de Javier Milei

La comunidad educativa nacional protagoniza este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo para denunciar una crisis de financiamiento sin precedentes.

El reclamo central gira en torno a la caída del presupuesto, que para 2026 proyecta una baja real del 18,4% respecto al año anterior, consolidando un retroceso del 42% en comparación con los niveles de 2023 bajo la gestión de Javier Milei.

Desfinanciamiento y parálisis en hospitales

El foco de la protesta, convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional, pone el alerta sobre la ejecución de fondos.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, el Gobierno nacional destinó $1,5 billones al sector, lo que representa una caída del 30,7% frente a los registros de hace dos años.

Esta situación afecta directamente el mantenimiento de edificios y servicios básicos, cuyos gastos de funcionamiento cayeron un 40,8%.

Uno de los puntos más críticos señalados por las instituciones es la situación de los hospitales universitarios.

Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en lo que va del año solo se ejecutó el 9,3% de los fondos asignados, lo que implica que estas instituciones de salud operan con un 86,4% menos de recursos que en 2023.

El reclamo por la ley suspendida

Además de la recomposición salarial para docentes y no docentes, la movilización exige la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta norma, que fue aprobada por el Congreso en 2025, se encuentra actualmente suspendida por una decisión judicial, lo que profundiza la incertidumbre presupuestaria de las casas de altos estudios en todo el país.

La jornada, que culminará con un acto a las 1, cuenta con la adhesión de la Federación Universitaria Argentina y diversos gremios del sector, quienes sostienen que la sostenibilidad del sistema público de enseñanza superior está en riesgo debido al deterioro de los haberes frente a la inflación.