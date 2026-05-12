¡EN VIVO! Nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país

Este martes 12 de mayo de 2026, diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles llevan adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento y una mejora salarial urgente.

La jornada, que incluye un paro total de actividades en las casas de altos estudios, denuncia una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Concentración y acto central en la Ciudad de Buenos Aires

El epicentro de la protesta será la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central a las 17.

Las columnas comenzarán a desplazarse desde temprano desde distintos puntos estratégicos de la Capital Federal. En la Plaza Houssay, la UBA inició su concentración al mediodía, mientras que la UNA convocó en Avenida de Mayo y Salta.

A la movilización se sumaron sectores sindicales como la CGT, que fijó su punto de encuentro en Diagonal Sur, y las CTAs, apostadas en Diagonal Norte.

Según los organizadores, la situación actual "pone en riesgo el funcionamiento" de las instituciones académicas debido al desfinanciamiento.

Alcance nacional y réplicas en las provincias

La medida de fuerza tiene carácter federal con marchas masivas en los principales centros urbanos del país. En Córdoba, la comunidad educativa se concentró en el Monumento de la Reforma para culminar con un acto en el centro de la ciudad.

Por su parte, en Santa Fe, las columnas partieron desde la Ciudad Universitaria hacia el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral.

Otras provincias como Salta, La Pampa y distintas localidades de Buenos Aires también registran movilizaciones.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) señalaron que los haberes de los trabajadores docentes y no docentes se encuentran "afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica".