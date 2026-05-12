Cuánto cobran los docentes universitarios en mayo 2026 y cómo cayó el poder adquisitivo

En la previa de una nueva movilización federal en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación salarial de los docentes académicos entró en una fase crítica. Según datos de Conadu, el sector acumula una pérdida de ingresos reales que representa el equivalente a ocho meses de salario desde finales de 2023.

El deterioro del 34,5% en términos de poder de compra se produce en medio de un fuerte conflicto entre las casas de estudio y el Poder Ejecutivo, tras la insistencia del Congreso sobre una ley que el presidente, Javier Milei, había vetado.

Una nueva Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo esta tarde en distintos puntos del país.

Las escalas, en detalle

Al analizar las planillas salariales vigentes a mayo de 2026, la disparidad según la antigüedad y el cargo es notable. Para quienes poseen una dedicación exclusiva (40 horas semanales), los salarios brutos de un Profesor Titular se ubican en $1.898.740 para quienes recién inician, escalando a $2.373.425 tras una década de labor.

Sin embargo, el escalón más bajo del sistema muestra cifras mucho más ajustadas. Un Auxiliar de primera, con la misma carga horaria, percibe un inicial de $1.062.708. Este monto evidencia una marcada brecha interna, ya que un docente de esta categoría cobra apenas un 55% de lo que recibe un titular con sus mismos años de servicio.

Cargos intermedios y tiempo parcial



La situación se vuelve aún más compleja en las dedicaciones semiexclusivas (20 horas semanales), modalidad muy frecuente en el sistema universitario argentino. En este segmento, un Profesor Adjunto con 10 años de trayectoria registra un haber bruto de $925.745. Por su parte, un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad no llega a los 800 mil pesos, situándose en los $795.039 brutos.

Este escenario de atraso frente a la inflación es el principal motor de la marcha federal convocada para esta tarde de martes, donde la comunidad universitaria exigirá que se cumplan las partidas presupuestarias necesarias para frenar el éxodo de investigadores y docentes hacia el sector privado o el exterior.