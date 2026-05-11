Los universitarios hacen la cuarta marcha federal: se espera una masiva convocatoria en todo el país

Este martes se realizará, en varias ciudades del país, la cuarta marcha universitaria federal. Será un conjunto de movilizaciones contra el gobierno de Javier Milei con el objetivo de reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron "a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad" en distintos puntos del país. Adhieren la CGT, las dos CTA y numerosas agrupaciones políticas y sociales. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, a partir de las 17.

El pasado miércoles 6 de mayo los rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, ratificaron la marcha. Lo hicieron en una conferencia de prensa donde pidieron acompañamiento y formularon duros cuestionamientos a la postura del Gobierno. "Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No sólo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto", remarcó el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci.

La movilización es para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, se destacaron los fallos judiciales favorables al sector universitario y se advirtió que las casas de estudios superiores en la Argentina atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia. "Estamos en el punto histórico más bajo, que es 0,4% del PBI. Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo", sostuvo Bartolacci.

Esta marcha busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, "pone en riesgo el funcionamiento" de todas las universidades nacionales.

Puntos de concentración

Plaza Houssay ( UBA ): concentración de 12.30 a 14.

Avenida de Mayo y Salta ( UNA ): punto de encuentro desde las 14.

( ): punto de encuentro desde las 14. Diagonal Sur y Bolívar ( CGT ): concentración a partir de las 15.

( ): concentración a partir de las 15. Diagonal Norte y San Martín (CTAs): concentración a partir de las 15.

En las provincias