Las CTA anunciaron una marcha a Casa Rosada para "frenar el ajuste" del Gobierno

Las autoridades de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron este lunes su plan de lucha con el objetivo de "frenar el feroz ajuste" que realiza el Gobierno de Javier Milei. En este marco, marcharán el 20 de mayo a Casa Rosada, mientras que el 22 harán una concentración en las puertas del Cabildo "para presentar un documento público en defensa de la soberanía nacional".

Así lo confirmaron durante una conferencia de prensa encabezada por los secretarios generales de ambas centrales, Hugo Yasky (CTA -T) y Hugo Godoy (CTA - A).

Además, confirmaron su presencia en la 4º Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes y le exigieron al Gobierno Nacional "que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, votada en el Congreso".

"La situación que está viviendo nuestro pueblo se deteriora y se agrava día a día", advirtió Yasky durante la conferencia y recalcó: "Por eso volvemos a reiterar nuestra predisposición a hacer una gran convocatoria de todos los sectores para unificar la lucha en torno al aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil".

En tanto, Godoy expresó: "Luchamos contra los despidos, el cierre de empresas y la agresión a nuestras condiciones de vida, así como contra el ahogo financiero a las provincias. Entendemos que en el mes del nacimiento de la patria, debemos profundizar nuestras luchas en todo el país".

Otros de los temas fundamentales en los que se hizo hincapié fue en la lucha "nacional como internacionalmente" contra la reforma laboral "esclavista", a la que denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).