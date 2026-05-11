La CGT se suma a la Marcha Universitaria y endurece su postura contra el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó su respaldo a la Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo.

La decisión se tomó tras un encuentro en la sede de Azopardo entre el Consejo Directivo de la central, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios del sector, donde se analizó el impacto del ajuste presupuestario en las casas de estudio nacionales.

Diagnóstico crítico y articulación gremial

Durante el cónclave, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente Anselmo Torres presentaron un informe sobre la situación económica de las instituciones.

Según las autoridades universitarias, la falta de actualización en las partidas afecta el desarrollo académico y científico.

Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó: "Vamos a adherir y acompañar la marcha de los universitarios para repudiar y rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha".

El dirigente sindical remarcó además que "defender la universidad pública es también defender el desarrollo, la producción y el futuro de millones de argentinos y argentinas", vinculando el conflicto educativo con el modelo productivo del país.

Reclamo salarial y paritarias

La reunión contó con la presencia de los titulares de FEDUN, Daniel Ricci, y de FATUN, Walter Merkis, quienes advirtieron sobre el deterioro de los ingresos de docentes y nodocentes.

Desde las federaciones denunciaron la ausencia de una convocatoria formal a negociaciones salariales en un contexto de alta inflación.

Bajo la consigna "Paritarias YA", los representantes gremiales sostuvieron que "sin salarios dignos no hay universidad de calidad", subrayando que el funcionamiento del sistema depende hoy del esfuerzo de los trabajadores del sector ante el congelamiento de los recursos enviados por el Gobierno nacional.