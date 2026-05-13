Sigue la motosierra: pese a la masividad de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno mantendrá el ajuste

El Gobierno de Javier Milei mantendrá la motosierra aplicada en Educación pese a la masiva convocatoria que tuvo la cuarta Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el martes para exigir el cumplimento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

En la previa a la manifestación que se replicó en varias ciudades del país, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) oficializó un fuerte recorte de miles de millones de pesos en Educación y tras la movilización, ratificó que continuará en esa línea al subrayar que sostener el equilibrio fiscal "es un compromiso inquebrantable".

Feroz ajuste en educación: qué programas recortó el Gobierno





A través de la Decisión Administrativa 20/2026 firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la administración libertaria recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación.

El mayor ajuste se produjo en el "Plan Nacional de Alfabetización", que perdió $35.288.051.713. El Ejecutivo también suprimió el "Fondo de Compensación Salarial Docente", destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.

Pese a la masiva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno continuará con la motosierra.

Además, el Gobierno realizó un ajuste por $21.686.636.818 en materia de infraestructura escolar y equipamiento, mientras que el programa de "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas" tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.

Asimismo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. dejará de recibir transferencias por $48.000.000.000 y en lo que se refiere a las universidades nacionales habrá un recorte por $5.303.000.000 para infraestructura, con obras suspendidas en trece casas de estudio.

"Esta administración tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal"





A través de un comunicado difundido en respuesta a la marcha universitaria, desde LLA recalcaron que el gobierno que encabeza el presidente Javier Milei mantiene el "compromiso inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal.

Además, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".

En este marco y ante el acuerdo que debe mantener con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para registrar un superávit primario del 1,4%, no se descarta que el Gobierno siga con la motosierra en distintas áreas del Estado.