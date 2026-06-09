El Gobierno y universidades analizan un acuerdo salarial, mientras se sostiene el reclamo ante la Corte Suprema

Pese a sostener el modelo de motosierra, habría una propuesta del gobierno de Javier Milei para recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios frente a la inflación. Los sindicatos analizan por estas horas la respuesta para aliviar el conflicto que desató el fuerte ajuste de sueldos y fondos en la educación publica. Todos los detalles de la oferta.

Si bien desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron a este medio que "todavía no hay nada que informar" y los gremios mantienen la cautela ya que destacan que la propuesta es "informal" , este miércoles se espera una reunión paritaria en la que puede haber novedades concretas.

Autoridades universitarias aclararon que igualmente continuarán la demanda judicial sobre la que todavía no se expidió la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Es una de las leyes que Milei vetó en la previa electoral del 2025 para "sostener el equilibrio fiscal como ancla inflacionaria". El Presidente sostiene que se trató de un intento de golpe de la oposición.

Javier Milei dio una clase en mayo en una universidad privada.

Pero la inflación toco el pico de 3,4% después de 10 meses consecutivos de alza. En abril mostro una baja y se espera lo mismo de mayo. En ese marco, el Poder Ejecutivo Nacional puso una nueva oferta sobre la mesa de negociaciones que esta en evaluación de los sindicatos.

La oferta salarial que analizan sindicatos universitarios

El acta acuerdo presentada por el gobierno de Javier Milei apunta a una mejora de salarios, presupuesto y becas para universidades pfublicas.

Para los salarios se propone un incremento del 21,33% en junio (sobre el básico de mayo), que impactaría en el medio aguinaldo. Además, se suma un 3% adicional en octubre.

Marcha federal.

Incluiría el compromiso de convocar a paritarias cada tres meses como máximo para recomponer sueldos según la inflación del INDEC y atender el desfasaje acumulado desde 2024.

Sobre el presupuesto se estudia un aumento del 20% en gastos de funcionamiento para el presupuesto 2026 y una partida de 50 mil millones de pesos destinada a los hospitales universitarios.

Y para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano habría un incremento del 50%.

El gobierno insiste, mientras tanto, en que "no hay plata" para la aplicación de la Ley de Financiamiento suspendida por un recurso extraordinario.

Desde la CONADU sostuvieron respecto a la oferta que "por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años".