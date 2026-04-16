Vence el plazo judicial para que el gobierno de Javier Milei gire fondos a las universidades y aplique aumentos salariales

Al filo del vencimiento del plazo para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario fijado por fallo judicial de segunda instancia hace dos semanas, el gobierno de Javier Milei evalúa apelar ante la Corte Suprema para evitar girar 2,5 billones de pesos -según la estimación oficial-, ordenados para actualizar salarios de docentes y no docentes y gastos operativos.

El Poder Ejecutivo Nacional no pudo sostener el veto en el Congreso en 2025, pero los meses pasan y la comunidad educativa sigue a la espera de que acaten la determinación que, luego, logró aval de la Justicia e incluye equiparar los sueldos del sector a la inflación, tal cual lo decretó Milei para sus ministros nacionales.

Los funcionarios actualizaron sus haberes casi a nivel de la inflación por DNU de enero 2026.

Pese a ese DNU 931/2025 que reconoció a los funcionarios nacionales el avance de los precios, por lo que pasarán de cobrar $3 millones en enero 2026 a $8 millones en mayo próximo, en la Casa Rosada sostienen hace rato que el fallo sobre los fondos para 56 universidades nacionales será apelado ante la Corte Suprema de la Nación.

Al respecto, podría haber novedades pronto y en eso trabajan al borde de la fecha límite que dictaminó la sentencia de la Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ese fallo rechazó la apelación del Ministerio de Capital Humano y exigió al Gobierno que implemente de inmediato la Ley 27.795.

Si Milei no cumple el fallo, los universitarios marchan en mayo

Por su parte, el Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció este jueves que convocará a una nueva masiva marcha en todo el país para la primera mitad de mayo en caso de que Milei no cumpla.

Es una cita en defensa de la educación pública que mantiene atento al gobierno nacional por su demostrada capacidad de convocatoria y su transversalidad partidaria. Más aún en tiempos en que los escándalos sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni -uno de los alcanzados por el DNU 931/2025- dominan la agenda judicial y mediática.

Comunidad educativa volvería a marchar en la primera quincena de mayo.

"Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", indicó el CIN en un comunicado.

Sería la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el gobierno de Milei, luego de la última de septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Milei y ratificó la ley.