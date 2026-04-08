Sueldos del Gabinete de Javier Milei: subieron de más de $3.500.000 a superar los 7.200.000 y los ministros casi recuperan dos años de inflación

Después de dos años de congelamiento en el gobierno de Javier Milei, los sueldos brutos de los ministros que integran el Gabinete Nacional pasaron de $3.584.006 en diciembre del 2025 a sumar $7.272.091 este mes de abril. Es un aumento de más del 100% en cuatro meses que incluye a otros cargos, como secretarios y subsecretarios.

Así, los ministros mejoraron su ingreso unos $3.688.085 desde el comienzo del 2026 y ya están cerca de recuperar lo perdido en dos años de fuerte ajuste fiscal.

La determinación se tomó dos meses después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Excluye al presidente de la Nación, Javier Milei, y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La mejora salarial para los ministros incluye a Adorni

Incluye, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras la lupa judicial se posa sobre su patrimonio, obtuvo una mejora contundente de su sueldo bruto que en mayo alcanzará, al igual que le pasará al resto de los funcionarios con rango de ministro, los $8.020.866.

La normativa quedó establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 931/2025 que se publicó el 2 de enero del 2026, con firmas del presidente Milei y de Adorni; entre otros.

Manuel Adorni, con rango de ministro, recibe un sueldo que supera los 7 millones en abril 2026.

Los aumentos para el Poder Ejecutivo Nacional sólo se aplicarán si hay superávit fiscal, según establece el texto publicado en el Boletín Oficial. En caso de déficit, volverán a congelarse automáticamente.

Para cuando llegue el quinto mes del año si hay superávit, los ministros percibirán en su sueldo un incremento de casi el 124%.

Lo mismo pasará con los que cobran en la escala de la Administración Pública Nacional como secretarios y cobraban hasta diciembre 2025 un haber de $3.282.709. En mayo llegarán a $7.346.575. Por su parte, los subsecretarios pegarán el salto de $2.981.513 a $6.672.510.

Los sueldos del Poder Ejecutivo se descongelaron en enero 2026

De esta manera, la primera línea de funcionarios de Milei casi recuperó en el primer cuatrimestre del 2026 el sacrificio de bolsillo realizado por el congelamiento de sus sueldos en 2024 y 2025, cuando la inflación según el INDEC fue 117,8% y 31,5% respectivamente.

La decisión inicial de Milei de no actualizar esos sueldos de acuerdo a la suba general de precios se había tomado al comienzo de su gestión, en el marco del inicio del "ajuste más grande de la historia"

El Gabinete en febrero 2026 en el Congreso para la aprobación de la reforma laboral que reduce costos a privados.

Si bien el decreto es de comienzos de enero del 2026, es en el marco de los escándalos que rodean al Jefe de Gabinete Manuel Adorni que la información oficial cobró relevancia.

En especial, porque la decisión de Milei colisiona con su discurso en el Congreso del último 1 de marzo, cuando Milei aseguró en la apertura de sesiones ordinarias: "Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. De hecho los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el correcto".

"Ya pasó lo peor", sostuvo en cadena nacional el líder de La Libertad Avanza y agregó de cara al 2027: "Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena", sentenció.

Los argumentos del DNU que aumenta los sueldos de los ministros

En el decreto 931/2025, el gobierno de Javier Milei argumenta que la mejora de sueldos de los ministros se debe a la necesidad de contar con un mecanismo de remuneraciones "adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas".

"Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional", explica el texto.

Finalmente, resalta: "Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial sin comprometer la sostenibilidad fiscal".