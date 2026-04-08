Declara la escribana de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

En la causa en la cual se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, al Justicia citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko este miércoles a las 10 en la fiscalía de Gerardo Pollicita como testigo en el expediente del caso.

Fuentes judiciales informaron que la convocatoria de la funcionaria es que, bajo juramento de decir verdad, brinde detalles sobre su intervención en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y en el inmueble de Miró al 500, en CABA.

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Por un lado, la operación del inmueble del barrio de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares, en la que el funcionario nacional pagó un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

Con relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Requerimientos a la escribana de Adorni

Según el registro de visitas de la Casa Rosada, Nechevenko se entrevistó con Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas. Por lo que la fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentará en la audiencia testimonial.

Por otra parte, en la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni tomó para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco.

En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza.

Más declaraciones en la causa contra Adorni





Por otra parte, Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete. En primer turno, este jueves será el turno de declarar como testigos de Beatriz Viegas (72), y Claudia Sbabo (64), quienes le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le otorgaron una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, equivalente a casi el 90% del valor de compra.

Las mujeres actuaron como vendedoras y prestamistas, al venderles la propiedad a Adorni y otorgarle más del 85% del dinero que él les pagó

Por su parte, para el próximo lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares el mismo día que la esposa de Adorni, adquirió la propiedad en el country Indio Cua.