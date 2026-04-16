Manuel Adorni rompe récords con una imagen negativa del 72%

La imagen negativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no para de subir y alcanzó ahora un 72% en medio de la profundización de las investigaciones judiciales por la presunta malversación de fondos públicos, según un sondeo de la consultora privada Opina Argentina.

Además, la imagen positiva del presidente Javier Milei sigue en retroceso y cae al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de opositores como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la diputada izquierdista Myriam Bregman y la ex primera mandataria Cristina Fernández de Kirchner. La legisladora libertaria Patricia Bullrich continúa adelante del jefe de Estado en las preferencias de la ciudadanía.

La encuesta fue realizada entre el 30 de marzo y el 2 de abril, con 1.007 casos relevados a nivel nacional y con un margen de error de +/- 3,03%. Milei, quien hasta principios de este año se mostraba como el político de mejor imagen, cae ahora hasta alcanzar una positiva de sólo un 35%, contra un 63% negativa.

Gentileza Opina Argentina.

Se trata de una merma significativa debido a que, según la misma consultora, hasta diciembre pasado alcanzaba 48% de positiva y 52% de negativa.

Adorni, en medio del escándalo por las propiedades y lujosos viajes que debe justificar ante la Justicia, además de la negativa del 72%, ostenta una positiva de sólo el 23%.

El relevamiento indica que tres dirigentes opositores cuentan con mejor imagen que el Presidente, como Kicillof, con un 44% de positiva; Bregman, con el mismo porcentaje; y Fernández de Kirchner, con 39%; e incluso lo supera Bullrich, ex ministra de Seguridad Nacional y actual senadora oficialista, con 39%.