Manuel Adorni, el ministro con peor imagen del gabinete de Milei

Manuel Adorni es el funcionario con peor imagen dentro del gabinete de Javier Milei, según la última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El jefe de Gabinete obtuvo una valoración positiva del 17% y un diferencial de -51%, con un conocimiento bruto del 94%.

El resultado se produce en un momento de fuerte exposición judicial del funcionario. El detonante fue una serie de gastos que resultarían difíciles de justificar con su salario declarado: el uso del avión presidencial para traslados familiares a Estados Unidos y la contratación de jets privados para viajes a Punta del Este abrieron un frente por presunta malversación y enriquecimiento ilícito.



En paralelo, la Justicia federal investiga la incorporación de departamentos en zonas exclusivas y propiedades en barrios privados, financiadas presuntamente a través de una red de prestamistas particulares -en su mayoría mujeres jubiladas sin capacidad financiera aparente- que habrían facilitado montos millonarios a tasa cero. Según el expediente, parte de esas operaciones se habría formalizado dentro de la propia Casa Rosada.

El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita mantienen levantado el secreto bancario y fiscal sobre el patrimonio del matrimonio y sus empresas vinculadas. También se investiga si algunas propiedades fueron registradas como bienes unipersonales de su esposa para eludir controles sobre bienes gananciales.

Los mejor posicionados del gabinete

En el otro extremo del ranking, Diego Santilli, ministro del Interior, aparece como el funcionario con mejor imagen relativa: 27% de valoración positiva y un diferencial de -17%. Lo sigue Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, con 25% de imagen positiva y -20% de diferencial. Aun así, ambos registran diferencial negativo - al igual que todos los funcionarios medidos en el estudio.