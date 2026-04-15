Barrios de Pie realizará una olla popular frente a la casa de Manuel Adorni

.La organización social Barrios de Pie instalará un comedor comunitario este jueves frente al domicilio particular del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La protesta, programada para las 11 en la calle Miró al 500, tiene como eje central el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, una medida que afecta a más de 950.000 trabajadores de la economía popular.

El lugar elegido para la manifestación coincide con la propiedad que es objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

El impacto en los comedores comunitarios

Desde la agrupación denunciaron que la baja del programa, que otorgaba un ingreso mensual de $78.000, golpea directamente a la estructura de asistencia alimentaria en los barrios.

Según explicaron, las principales damnificadas son las cocineras de los centros comunitarios, para quienes este subsidio representaba su única fuente de ingresos por la labor social que desempeñan.

Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la UTEP, cuestionó con dureza la gestión y el estilo de vida de los funcionarios nacionales: "Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios".

Críticas a la política social

La movilización busca visibilizar lo que la organización considera una contradicción entre el ajuste estatal y el crecimiento patrimonial de los integrantes del gabinete.

La organización sostiene que, mientras se recortan programas básicos, los funcionarios acceden a beneficios financieros en la banca pública para la adquisición de propiedades.

En relación a la sostenibilidad de la red de contención en los territorios, Morales advirtió sobre las consecuencias del cese de pagos: "Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados". Para el movimiento social, la situación actual sitúa a los sectores más vulnerables frente a un escenario de "pobreza total" mientras el entorno presidencial mantiene una agenda de viajes y consumos de alto costo.