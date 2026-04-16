Barrios de Pie llevó a cabo una olla popular frente a la casa de Adorni en protesta por el cierre del programa Volver al Trabajo

La organización Barrios de Pie llevó a cabo una olla popular frente a la propiedad del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta actividad se llevó a cabo en protesta del cierre del programa Volver al Trabajo y una forma de hacer visible el descontento.

La olla se hizo de cara a la propiedad de Adorni ubicada en el barrio porteño de Caballito, la misma que es investigada en la Justicia, en una causa que se centra en un posible incremento patrimonial injustificado, con foco en propiedades, deudas y el origen de los fondos declarados.

El inmueble en cuestión.

"El Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Volver al Trabajo, ex salario social complementario, que abarca a 951.871 trabajadores de la economía popular, cobrando un escaso ingreso mensual de $78.000", se quejó Barrios de Pie.

En un mensaje, la agrupación sostuvo que "las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban".

"Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores", indicó el espacio.

Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, expresó: "Es increible que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida".