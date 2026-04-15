El departamento de Adorni fue refaccionado de forma integral mientras estaba a nombre de las jubiladas que lo financiaron
La Justicia investiga las obras realizadas entre mayo y noviembre de 2025 en la propiedad de Caballito, que fue vendida al jefe de Gabinete y su esposa por un precio que los investigadores consideran sospechoso.
La Justicia federal investiga las refacciones integrales realizadas en el departamento de Caballito que el jefe de Gabinete Manuel Adorni adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti. Las obras se llevaron a cabo entre mayo y noviembre de 2025, mientras la propiedad todavía estaba a nombre de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que intervinieron como vendedoras en la operación.
Según documentación e imágenes a las que accedió LA NACION, las reformas fueron totales: cocina renovada con nuevos muebles, artefactos, mesada y cerramientos; dos baños completamente refaccionados; vestidor nuevo en el dormitorio principal; pisos interiores y exteriores reemplazados; y refacción del lavadero.
El inmueble es un 4 ambientes de 150 m² cubiertos ubicado en la calle Miro al 500, con cochera y patio. Las jubiladas lo compraron al exfutbolista Hugo Morales en US$ 200.000 - aproximadamente US$ 1.333 el m² cubierto - y lo revendieron a Adorni en US$ 230.000, es decir, a US$ 1.533 el m². Para los investigadores, la diferencia entre el precio de compra y el de reventa resulta llamativamente escasa en relación con la magnitud de las obras realizadas.
Morales declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que vendió el inmueble "apurado" y al mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, reconociendo que la propiedad requería inversión: "Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar."
Este miércoles, las dos jubiladas declararon ante la fiscalía y señalaron al hijo de Viegas, Pablo Martín Feijoo, como el principal responsable y ejecutor de la operatoria. La Justicia ya contaba con una reserva a su nombre vinculada a la compra original del departamento.
El nombre de Feijoo también aparece en los registros de ingreso a Casa Rosada: entró el 22 de octubre de 2025, autorizado por el propio Adorni, semanas antes de que se concretara la venta al jefe de Gabinete. Feijoo, de 36 años, es socio y gerente de dos empresas vinculadas al rubro de la construcción y figura como monotributista categoría F, con ingresos brutos anuales declarados de hasta $38,6 millones.
La Justicia busca ahora determinar el monto real invertido en las reformas, dato que consideran clave para establecer la ganancia efectiva obtenida por las vendedoras y avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.