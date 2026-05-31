Esta es la última declaración jurada de Adorni: inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos

La última declaración jurada patrimonial presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Sin embargo, el documento omitió mencionar la casa del country Indio Cuá, ubicada en Exaltación de la Cruz, en la que figura como dueña la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El detalle de los bienes declarados

A la fecha, el ministro coordinador no ha presentado su nueva actualización patrimonial.

Por lo tanto, el registro vigente corresponde al documento entregado ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025, cuando el funcionario encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la presentación, Adorni declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014, del cual posee el 50% de titularidad, valuado en $777.000, y un segundo inmueble comprado en 2016 con una valuación de $3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de US$42.500 en efectivo y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de US$6.220. Ambos montos no registraron modificaciones respecto de su presentación previa.

Ingresos y controversias

La declaración patrimonial también incluyó $1.950.000 en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por $40,3 millones.

El formulario fue rubricado bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad, reflejando el período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

La difusión de estos datos se produce en medio de cuestionamientos y pedidos de explicaciones internas y externas sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien quedó envuelto en distintas controversias vinculadas a sus bienes y gastos personales.

Ante esto, Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que no tiene "nada que esconder" respecto de su patrimonio, aunque todavía no hay una fecha precisa para la entrega de la presentación prometida.