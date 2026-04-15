El biógrafo de Milei aseguró que Adorni es "un collar de piedras"

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, cargó públicamente contra Manuel Adorni y lo señaló como un obstáculo para el propio Gobierno. "Es un collar de piedras que está ahí y que entorpece", afirmó, en referencia al jefe de Gabinete.

Para Márquez, el problema no es la gestión en sí, sino la incapacidad de comunicar los resultados por el peso que genera la figura de Adorni. "El Gobierno generó la ley de glaciares, la ley de falsas denuncias, todas las cosas. Es un gobierno hiperactivo que va mejorando la Argentina. ¿Los puede capitalizar ante la opinión pública? No pudo. ¿Por qué? Porque hay alguien cuya permanencia jode y entorpece", sostuvo.

El biógrafo también mencionó como ejemplo la baja de dos puntos en los índices de pobreza, que a su criterio quedó opacada por la controversia en torno al funcionario. "Otro logro político enorme. ¿No lo pudo capitalizar el Gobierno?", planteó.

Al cierre, Márquez admitió que ya lo había anticipado: "Lo dije el primer día, me hubiese encantado equivocarme."

Las declaraciones se producen en medio de una causa judicial que investiga el patrimonio de Adorni y su esposa, con el secreto bancario y fiscal levantado por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.