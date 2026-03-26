Diputado oficialista y el biógrafo de Milei pidieron la renuncia de Adorni

El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago, ex integrante de La Libertad Avanza y habitual aliado legislativo del oficialismo, y el biógrafo del presidente Javier Milei, el escritor Nicolás Márquez, pidieron la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de malversación de fondos ante la Justicia.

"Lo dije desde el primer momento, tiene que dar un paso al costado y no perjudicar al Gobierno", advirtió Zago en diálogo con radio La Red.

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El diputado nacional alertó que es "bochornoso" el escándalo que envuelve al ministro coordinador.

Por su parte, Márquez consideró que "la presencia de Adorni en el Gobierno le hace daño al propio presidente de la Nación".

En conversación con el canal A24, sumó que también horada "la imagen y el buen nombre y honor del Gobierno, y a la opinión pública".

Márquez, además, argumentó que el ministro coordinador "es una persona que ha sido muy poco convincente", al afrontar las denuncias en su contra.

Asimismo, recordó que "no quiso responder preguntas a la prensa" hasta el momento y se preguntó "para qué llamó a una conferencia" con periodistas en la Casa Rosada si no iba a contestar.