Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 26 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
FUEGO AMIGO

Diputado oficialista y el biógrafo de Milei pidieron la renuncia de Adorni

Son el legislador nacional Oscar Zago y el escritor Nicolás Márquez. Conocé todo lo que dijeron.

El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago, ex integrante de La Libertad Avanza y habitual aliado legislativo del oficialismo, y el biógrafo del presidente Javier Milei, el escritor Nicolás Márquez, pidieron la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de malversación de fondos ante la Justicia. 

"Lo dije desde el primer momento, tiene que dar un paso al costado y no perjudicar al Gobierno", advirtió Zago en diálogo con radio La Red. 

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO

El diputado nacional alertó que es "bochornoso" el escándalo que envuelve al ministro coordinador. 

Por su parte, Márquez consideró que "la presencia de Adorni en el Gobierno le hace daño al propio presidente de la Nación". 

En conversación con el canal A24, sumó que también horada "la imagen y el buen nombre y honor del Gobierno, y a la opinión pública".

Márquez, además, argumentó que el ministro coordinador "es una persona que ha sido muy poco convincente", al afrontar las denuncias en su contra.

Asimismo, recordó que "no quiso responder preguntas a la prensa" hasta el momento y se preguntó "para qué llamó a una conferencia" con periodistas en la Casa Rosada si no iba a contestar.

Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"
Noticias

Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Manuel Adorni